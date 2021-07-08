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    Ata Demirer, kilo veriyor

    Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 14:36
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    Ata Demirer, kilo veriyor

    Yıllar önce İstanbul'u terk eden ve Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yaşamaya başlayan 49 yaşındaki ünlü komedyen Ata Demirer'den haber var.

    KİLOLAR GİDİYOR

    Diyete ve spora başladığı öğrenilen ünlü komedyen, günden güne eriyor. Demirer'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında oldukça kilo verdiği görüldü.

    Sosyal medyada aktif olan Demirer’e, takipçilerinden doğum günü mesajlarının yanı sıra verdiği kilolarla ilgili çok sayıda yorum geldi.

    Demirer'e, "Maşallah", "Nasıl kilo verdiniz?", "Kesinlikle daha iyisin", "Kilo harika" şeklinde çok sayıda yorum geldi.

    Ata Demirer, kilo veriyor #1Ata Demirer, kilo veriyor #2

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