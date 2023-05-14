Ata Demirer oyunu kullandı, pozunu verdi Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden isimlerden olan Ata Demirer, oyunu kullandı ve çektirdiği kareleri de sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okullara geldi.

Katılımın yoğun olduğu seçimlerde, ünlülerin bazıları da kime vereceğini açıklamıştı.

Bu isimler arasında yer alan Ata Demirer, sabah saatlerinde oyunu kullanacağı okula geldi.

Ata Demirer oyunu verdi

Ata Demirer, oyunu kullanmak için sabah saatlerinde okula geldi. Hem okulun dışında hem de oyunu kullandıktan sonra poz verdi.

Oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ata Demirer, o anları "Oyumuzu kullandık" notuyla paylaştı.