Ata Demirer: Ses kartını çamaşır suyu ile yıkadım

Ata Demirer, koronavirüs salgını sebebiyle eve gelen her şeyi çamaşır suyuyla yıkadığını söyledi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, Yalın’ın Instagram’da yaptığı canlı yayına konuk oldu. İkili birlikte ‘Benim Yerime de Sev’, ‘Büklüm Büklüm’ ve ‘Zalim’ şarkılarını söylediler.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Koronavirüsten korunmaya çok dikkat etiiğini söyleyen Ata Demirer, karantina günlerinde son derece titiz davrandığını söyleyip bilgisayarı için aldığı ses kartını çamaşır suyu ile yıkadığını itiraf etti.

"KIZLARI ÜZÜYORSUNUZ"

Yalın da sevgilisinden ayrılan bir takipçisinin yardım mesajına şu yanıtı verdi: "Önce kızları üzüyorsunuz, sonra ‘Yalın bizi barıştır’. Nasıl iş anlamadım?.."