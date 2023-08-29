Ata Demirer, son halini paylaştı Çektiği filmlerle ve yaptığı müziklerle büyük beğeni toplayan Ata Demirer, verdiği kilolarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz yıldan beri kilo vermeye devam ediyor.

Doğayla iç içe yaşamı ile dikkat çeken Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo vermişti. Ünlü komedyen, son olarak Cunda'dan pozlarını paylaştı.

Günden güne zayıflayan Ata Demirer'in son hali beğeni topladı.

Cunda gezisinden paylaşımlarda bulunan Ata Demirer'in zayıflama yöntemi de merak konusu oldu.

Zayıflama sırrı

Ünlü komedyen, mide ameliyatı olan bir arkadaşıyla konuşurken arkadaşının ekmek yiyemediğini söyleyip, zayıflama sırrını paylaşmıştı.

Ata Demirer, "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir..." demişti.