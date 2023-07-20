Ata Demirer yatırımlarını neye yaptığını açıkladı: Bana ne araziden Ata Demirer, katıldığı programda mala mülke önem vermediğini söyledi. Ünlü komedyen “Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Benim arabam bile yok” diye konuştu.

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ensonhaber.com

Yaptığı filmlerle geniş hayran kitlesine sahip olan komedyen Ata Demirer, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ata Demirer, Sibel Arna’nın “Ne Olursan Ol, Rahat Ol” adlı YouTube programına konuk oldu.

"Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım"

Yazları Bozcaada’da geçiren komedyen şu açıklamalarda bulundu:

Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Bize insan lazım. Bana ne araziden arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?

"Büyük şeylerden hoşlanmıyorum"

Ünlü komedyen sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye yapıyorum yetiyor.

Arkadaşının diyetiyle kilo verdi

Verdiği kilolarla dikkat çeken Ata Demirer şöyle devam etti:

Bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Doktor ekmek yememesi gerektiğini söylemiş. Sadece sabah kahvaltısında bir dilim, öğlen ve akşam yok. Ben de aynı taktiği uyguladım. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm.

"İnsan sevmek istiyor tabii"

Ata Demirer özel hayatında kimse olmadığını da açıklarken şunları söyledi: