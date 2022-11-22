Ata Demirer, Zuhal Olcay'ı öptü

Ata Demirer, kendisine kırılan Zuhal Olcay'ın gönlünü öperek aldı.

Yeni dizisiyle ekrana dönen Zuhal Olcay, ekrandaki kariyeri kadar sahne hayatına da önem veriyor.

Konserlerine de son hızla devam eden Olcay, hafta sonu Gümüşsuyu’ndaki bir mekanda sahneye çıktı.

Mekanı hıncahınç dolduran Zuhal Olcay sevilen şarkılarını seslendirdi, sık sık esprilerle süslediği konuşmalarıyla seyircisine keyifli bir gece yaşattı. İki farklı kıyafetle kulağa olduğu kadar göze de hitap etti. Konuklar arasında oyuncu Celil Nalçakan ve Ata Demirer de vardı.

"Niye beni oynatmıyorsun"

Zuhal Olcay’ın, o gece tanışıp sahneye davet ettiği Ata Demirer’e “Niye beni filmlerinde hiç oynatmadın bakayım?” sözleriyle tatlı bir sitemde bulunması büyük alkış aldı. Ata Demirer, Olcay’ı öperek kendini affettirdi.