Euro
13.65
1.36%
Dolar
12.1585
1.32%
Altın
702.1
1.71%
Borsa
1.819
0%
Bitcoin
708.000
1.91%
BTXN Coin
43.10
13.51%
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C

    Ata Demirer'den nostaljik paylaşım

    Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir kare ile takipçilerini 32 yıl öncesine görürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 06:53
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 06:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ata Demirer'den nostaljik paylaşım

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında olan Ata Demirer, 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Demirer, bu defa nostaljik bir paylaşıma imza attı.

    "SULU TBT"

    Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Sulu TBT! Bu fotoğrafta peder bey beni ıslıyor. Kuşadası Arzum teknesi 1989" mesajını yazdı.

    Ata Demirer den nostaljik paylaşım #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir