Ata Demirer'den nostaljik paylaşım

Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli bir kare ile takipçilerini 32 yıl öncesine görürdü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında olan Ata Demirer, 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Demirer, bu defa nostaljik bir paylaşıma imza attı.

"SULU TBT"

Ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Sulu TBT! Bu fotoğrafta peder bey beni ıslıyor. Kuşadası Arzum teknesi 1989" mesajını yazdı.