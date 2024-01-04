Atakan Işıktutan'dan ayrılan İrem Derici yeni aşkıyla Paris'e uçtu Atakan Işıktutan'la ilişkisini bitirme kararı aldıktan kısa bir süre sonra Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı İrem Derici, Paris'ten yeni karelerini yayınladı.

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Aşk hayatı ve söylemleriyle gündemden düşmeyen İrem Derici, Survivor yıldızı Atakan Işıktutan'la birlikteydi.

Aileye de giren Derici, nikah masasına gitmesi beklenilen ilişkinin sonlandığını duyurdu.

Bu aşkın yasını çabuk atlatan İrem Derici, Gökhan Fırat'a gönlünü kaptırdı.

Aşk Paris'te devam ediyor

İlişkileri tam gaz devem eden ikili, soluğu aşıklar şehri Paris'te aldı. Derici, 8.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından aralarında sevgilisiyle çektiği kareleri de bulunan peş peşe fotoğraflar paylaştı.

Ünlü ismin kısa sürede binlerce beğeni alan gönderisine; "Ama çok güzelsiniz", "Maşallah size" ve "Roman gibi kadınsın" şeklinde yorumlar yapıldı.