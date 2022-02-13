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- Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi
Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi
Sosyal medya fenomeni 'Kafalar' ekibinin son bekarı Atakan Özyurt, dünyaevine girdi.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 18:03
- Güncelleme : 13.02.2022 - 18:28
Bir süredir Selen Kaldırım ile aşk yaşayan YouTuber Atakan Özyurt, 12 Şubat akşamı nikah masasına oturdu.
Genç çiftin Kartal'da özel bir salonda düzenlenen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı.
SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU
Kaldırım ile Özyurt, nikahta çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Paylaşımlara ise beğeni ve tebrik mesajları yağdı.