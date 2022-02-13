Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
578.850
1.02%
BTXN Coin
37.00
-1.33%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi

    Sosyal medya fenomeni 'Kafalar' ekibinin son bekarı Atakan Özyurt, dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 18:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi

    Bir süredir Selen Kaldırım ile aşk yaşayan YouTuber Atakan Özyurt, 12 Şubat akşamı nikah masasına oturdu.

    Genç çiftin Kartal'da özel bir salonda düzenlenen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı.

    SOSYAL MEDYA ONLARI KONUŞTU

    Kaldırım ile Özyurt, nikahta çekilen görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Paylaşımlara ise beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

    Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi #1

    Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi #2

    Atakan Özyurt ile Selen Kaldırım evlendi #3


    Görüş Bildir