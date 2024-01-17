Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli, Disney'e neden tepki göstermediğini anlattı Başrolünde yer aldığı Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası hiçbir açıklamada bulunmayan Aras Bulut İynemli, 'Korkaklığından sustu' eleştirilerine ilk kez yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Atatürk 1881 - 1919 filminde Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

İynemli, Disney Plus'un son anda Atatürk filmini yanınlamaktan vazgeçmesi sonrası tepkisiz kalınca eleştirilmişti. Ünlü oyuncu, merak edilen o konuda ilk kez konuştu.

“Sustuysak adabımızdan sustuk”

Disney Plus’a herkesten 10 kat daha öfkeli olduğunu belirten oyuncu “Sustuysak adabımızdan sustuk.” dedi.

Işık, "İlk bu yayınlanmama ihtimali olduğunu duyduğunuzda ne hissettiniz?" diye sorunca oyuncu şu yanıtı verdi:

"Hayal kırıklığı, öfke"

"Hayal kırıklığı, öfke. O öfkeyi yaşayan benim arkadaşlarımın, bu toprağın insanlarının yaşadığı öfkenin 10 katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım."

"Kızgınım ve kırgınım. Sen, ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz." diyen Aras Bulut, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu Atatürk"

"Sen son 3 ay kala ‘Ben yokum’ diyorsun kırılmaz mıyım sana kızmaz mıyım, bir de söz konusu Atatürk. Disney Herkes tepkisini başka türlü dile getirir, ben işin içindeki kişi olarak tepkimi bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Ne yaptıysam kararlı bilerek yaptım.

"Anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."

Ben 14 senedir bu işi yapıyorum ,çok tecrübeliyim diye konuşmuyorum ama benim bir yolum var o yolda da kendime göre kendi bildiğim kendi sahiplendiğim şekilde verdim kararlarımı aslında. Susma değil, ‘Korkaklığından sustu’ ya da ‘Sözleşmesi vardı sustu’ dendi edebimizden adabımızdan da susuyoruz, anamızdan babamızdan böyle öğrendik biz."