Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si İlayda Alişan imaj değiştirdi! Yeni saçlarına yorum yağdı Ünlüler dünyasının son imaj değişikliği yapan isimlerinden oyuncu İlayda Alişan, saçlarında doğal rengine dönmeyi tercih etti.

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Bir süredir şarkıcı Seda Sayan’ın oğlu işletmeci Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, son olarak Ateş Kuşları dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Oyunculuğu beğenilen genç isimlerden Alişan, hem rol aldığı yapımlarla hem güzelliğiyle magazin manşetlerinden düşmüyor.

İmaj değişikliğine gitti

İlayda Alişan, bugüne kadar pek çok imaj değişikliğine gitti. İlayda Alişan son olarak 3.4 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Instagram hesabından paylaştığı pozlarla gündem oldu.

Saçlarının rengini değiştiren Alişan'ın son hali ise takipçileri tarafından tan not aldı.