Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Atilla Pekdemir 77 yaşında hayatını kaybetti.

2 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir’de hayatını kaybetti.

Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi.

1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

TİYATRO HAYATI

Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.

ÇOK SAYIDA DİZİDE ROL ALDI

Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.