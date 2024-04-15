Atina'ya giden Pelin Öztekin, Fatih Terim'i ziyaret etti Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından Fatih Terim'le pozunu 'İmparator' notuyla paylaştı.

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Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenmişti.

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo veren Öztekin, değişimiyle sık sık gündem oluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Öztekin, bu sefer son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Bayramı Atina'da geçirdi

Futbola olan ilgisi ile tanınan, genel kurul üyesi olduğu Galatasaray'ın yurt içi ve yurt dışı hiçbir maçını kaçırmayan Pelin Öztekin, bayram tatili için Atina'ya gitti.

Panathinaikos'u izledi

Öztekin, Atina tatilinde Fatih Terim'i ziyaret etti ve Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos maçını izledi.

'İmparator'

Öztekin, Fatih Terim'le çekilmiş pozunda Fatih Terim'i etiketleyerek 'İmparator' notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.