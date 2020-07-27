Atiye, anne oldu

Ünlü şarkıcının prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle evlendiği ve 1 yaşında bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Uzun zamandır sahnelerde göremediğimiz Atiye’nin sessizliğinin nedeni belli oldu.

KIZI OLDU

Ünlü şarkıcının konserlerinde kendisine perküsyon çalarak eşlik eden prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci’yle Almanya’da evlendiği ve orada bir kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Atiye ve Erol Sebebci, şimdi 1 yaşında olan kızlarıyla birlikte birkaç ay önce İstanbul’a döndü.Pandemiden dolayı düğün yapmayan çift, bu hayallerini salgın tehdidi geçtiğinde gerçekleştirecek.