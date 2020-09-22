Atiye dizisine telif davası açıldı

Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı.

Netflix'te yayınlanan başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Atiye dizisi, bir dava ile karşı karşıya.

Yazar Buket Uzuner, Atiye dizisine telif davası açtı. İddiaya göre; Uzuner'in 2015 yılında yayınladığı Toprak romanındaki "Defne Kaman" ve "Umay Nine" karakterleri, söz konusu dizide izinsiz bir şekilde kullanıldı.

Uzuner'in avukatı Abdullah Egeli, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne OG Prodüksiyon hakkında intihal davası açmak için başvuruda bulundu.

"FİKRİ BİR İHLAL"

Uzuner'in avukatı söz konusu olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği gibi bir roman ve senaryonun temeli onun ana karakterleridir ve olayların akışı yoğunluklu olarak ana karakterlerin belirlediği bir yolda gelişir.

Bu gerek edebiyatçılar gerek senaryo, film ve dizi sektöründe çok bilinen bir teknik konudur. 'Atiye' dizisinin senaryosu, Buket Uzuner'in 'Defne Kaman'ın Maceraları – Toprak' romanının ana karakterleri üzerine farklı adla kurulduğu 'Atiye' dizisi, yazarın 'Su', 'Hava' ve aynı serinin yazmakta olduğu 'Ateş' adlı eserlerine karşı bir fikrî ihlalidir.

'Atiye' dizisi senaryosundan Buket Uzuner'den izinsiz ve habersiz alınan (arkeolog, anne, kız kardeş gibi) ana ve yan karakterler (bunların adları değiştirilmiş) olayın örgüsü ve gidişatı çıkarıldığında geriye 'Atiye' diye bir dizi kalmamaktadır.

Burada açık ve net bir intihalden ziyade Buket Uzuner'in sevilen romanının ustaca değiştirilerek işlenmesi ve bundan bir senaryo çıkarılması söz konusudur.

Buna rağmen yapımcılar kamuoyunu yanıltmamışlar ve kamuoyu bu dizinin 'Toprak' romanı ve dört elementin karakterleri ve konusunun değiştirilerek işlenmesi olduğu farkına varmış ve bunu sosyal medyada dile getirmiştir."





DAHA ÖNCE DE DAVA AÇILDI

Daha önce Atiye'ye yazar Şengül Boybaş da dava açmıştı. Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia etmişti.

NETFLIX SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Netflix'ten ya da OG Prodüksiyon'dan ise henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.