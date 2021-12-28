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- Atiye: Pop müziğini canlandırmaya geldim
Atiye: Pop müziğini canlandırmaya geldim
Müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapan ses sanatçısı Atiye, pop müziğini kurtarmaya geri geldim açıklamasını yaptı.
- Haber Merkezi
- 28.12.2021 - 07:12
- Güncelleme : 28.12.2021 - 07:21
Ünlü şarkıcı Atiye, evlneip anne olunca kariyerine 3 yıllık bir ara vermişti. Suskunluğunu 'Ses Seda Yok' şarkısı ile bozan Atiye, geçtiğimiz akşam İnternette yayınlanan bir programa konuk oldu.
Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen suskunluğunun sebebini açıkladı:
"CANLANDIRMAYA GELDİM"
"Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye'de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya geldim"