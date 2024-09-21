Atiye üçüncü kez hamile: Çocuğunun cinsiyetini sahnede açıkladı 2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile nikah masasına oturan Atiye, üçüncü kez anne oluyor. Üçüncü bebeğinin cinsiyetinin de kız olacağını sahnede açıklayan şarkıcı, “Dördüncü belki erkek olur” dedi.

Haber Merkezi

‘Salla’ , ‘Ya Habibi’ , ‘Kal’ , ‘Yetmez’ gibi sevilen şarkıları seslendiren Atiye, 7 yıl önce müzik yönetmeni ve prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çiftten güzel haber geldi.

CİNSİYETİNİ SAHNEDEN DUYURDU

İlk kızları Ferahfeza’yı 2019’da ikinci kızları Neva’yı ise 2023’te kucaklarına alan ikili, yeniden anne baba olmaya hazırlanıyor.

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Atiye karnı burnunda sahneye çıktı.

KIZ GELİYOR

Üçüncü kez hamile olan şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Şarkıcı, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu da açıkladı.

"DÖRDÜNCÜ BELKİ ERKEK OLUR"

Ünlü popçu, “İkinci bebeği daha geçen yıl dünyaya getirdim. Henüz 1 yaşında. Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur” dedi.

"HAZIR MISINIZ?"

Mavi transparan bir elbise giyerek belirginleşen göbeğini saklamayan Atiye, "Hoş geldiniz. Hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?" dedikten sonra eğlencenin fitilini hareketli şarkılarıyla ateşledi.

SAHNEDE ŞOV YAPTI

"Sahnede çocukken çok sevdiğim şarkıları şimdi söyleyeceğim" diyen şarkıcı, Tarkan, Kenan Doğulu ve Mustafa Sandal'ın hitlerini yorumladı.

Darbuka çalarak herkesi dansa davet eden Atiye, sahnede 'Ya Habibi' şarkısının önce Arapça slow versiyonunu, sonra da dansçılarıyla orijinal hareketli halini de söyledi.