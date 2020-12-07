Atiye'den göbek şov

Ünlü şarkıcı Atiye, oryantal yaparken çektiği videoyu paylaştı.

Geçen yıl Almanya’da evlenen ve bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü şarkıcı Atiye, arkadaşlarının meydan okumasını kabul etti ve başının üzerinde su şişesiyle oryantal yaptı.

MEYDAN OKUMAYI KABUL ETTİ

'Meydan okumayı kabul ediyorum' notuyla videosunu paylaşan Atiye'nin performansı büyük ilgi gördü.

Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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