Atiye'nin büyük kızı Farahfeza 6 yaşına girdi! Parti fotoğraflarına beğeni yağdı
Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda 3. kızını dünyaya getiren Türk pop müziğinin farklı ismi Atiye, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Atiye'nin büyük kızı Ferahfeza, 6 yaşına girdi. Ünlü isim, kızının doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"IŞIĞINLA UÇ"

Atiye, yayınladığı karelere ''Bir kelebek dokundu hayatımıza.. 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza’mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç.. İyi ki doğdun!'' notunu düştü.

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Çağla Pınar Yılmaz
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