Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın son haliyle şaşırttı

Haber Merkezi

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, sağlık sorunlarıyla birkaç defa gündeme geldi.

Son olarak Ağustos 2024'te Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Açıkalın, son halini sosyal medyada paylaştı.

GÖREN TANIYAMADI

Peker Açıkalın sosyal medya hesabından "Selanik kökenli, Beyoğlu nüfusuna kayıtlı, Dolapdere'de büyümüş, Kuvâ-yi- Milliyeli bir TÜRK vatandaşı olarak, yeni imajımdır. NE MUTLU TÜRKÜM diyenlere" notuyla son halini paylaştı.

"YÜRÜMEM VE KONUŞMAMDA SORUN YOK"

Peker Açıkalın son olarak doktoruyla kamera karşısına geçerek bir açıklama yapmıştı.

Açıkalın "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok." ifadelerini kullanmıştı.