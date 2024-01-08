Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı oyuncu Vural Çelik hastanelik oldu! Influenza'ya yakalandı En son Avrupa Yakası dizisiyle hafızalara kazınan Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı.

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'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, geçtiğimiz ay "Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni"ne katılmıştı.

Uzun zamandır bir projede yer almayan Çelik, basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

"Yetenekli komedi oyuncuları boşta"

Çelik, "Ülkede mizah sorunu var. Dram projeleri altyazılarla kolaylıkla yurt dışına servis ediliyor. Komedi ise daha etnik. Ülkenin Karadeniz, Doğu Trakya bölgelerine ait mizah anlayışı olduğu için yapımcılar bunu pek tercih etmiyor. Ülkemizde çok yetenekli komedi oyuncuları boşta." demişti.

Çelik, son haftalarda artan grip salgınına yakalandı.

"Ağır Influenza bu gece müşahede"

Hastanede tedavi gören oyuncu, Influenza'ya yakalandığını duyurdu. Çelik, fotoğrafına; "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü.