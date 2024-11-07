Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'dan Engin Günaydın'lı güldüren lahmacun anısı

Avrupa Yakası dizisinde çok sevilen Şahika Koçarslanlı karakterini oynayan başarılı oyuncu Binnur Kaya, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncular Binnur Kaya ile Engin Günaydın arasındaki küslük olayı yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun lahmacun açıklaması izleyenleri güldürdü. Kaya ile Engin Günaydın arasındaki küslük olayı yıllar sonra ortaya çıktı.

Dizideki Şahika ile Burhan'ın lahmacun kavgasının gerçek hayatta da yaşandığını söyleyen Kaya, olayı şöyle anlattı:

"YEMEĞİMİ PAYLAŞMAM"

"Biz bu sahnenin gerçeğini gerçek hayatta yaşadık. Engin, Devin Özgün Çınar, ben aynı evde kalıyorduk. Ben de yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Ben hep kendime 6 lahmacun söylüyorum. İlk ikisini boş yiyorum, sonrasında içine bir şey koyarak.'

"LAHMACUN YÜZÜNDEN KÜSTÜK"

'Ve hep ne yiyeceksin diye soruyorum. 'Ben bir şey yemeyeceğim' cevabı beni kesmiyor. Çünkü illa yiyecek. 6 tane lahmacun söyleyince şimdi herhalde verir diyor. 6 lahmacunu ortaya söyledi gibi bir şey oluyor. Sonra geldi sipariş, Engin istedi sanırım.

Engin ısrar etmiş olabilir. Sonra olay öyle bir yere geldi ki biz birbirimizi bu kadar severken küstük aynı evin içinde. Bayağı bu uzun süre devam etti aynı evin içinde, en son ben bir mektup yazdım Engin'in kapısının altından attım."