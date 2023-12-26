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Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali! Değişimi gündem oldu

Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali! Değişimi gündem oldu Gülse Birsel'in yazdığı ve bir dönemin efsane komedi dizilerinden Avrupa Yakası'nda Yaprak karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Hale Caneroğlu, son haliyle gündem oldu.