Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son hali! Değişimi gündem oldu

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2004-2009 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı.
Renkli saçları vardı
Dizide Ata Demirel'in canlandırdığı 'Volkan' karakterinin ölümsüz aşkı 'Yaprak'ın değişimi, Avrupa Yakası izleyicisini şaşırttı. Hale Caneroğlu, Yaprak karakteri ve renkli saçlarıyla hafızalara kazınmıştı.
Anne olunca oyunculuğu bıraktı
2016 yılında anne olduktan sonra oyunculuğu bırakıp kendine farklı bir meslek seçmişti.
Kızıyla birlikte sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Hale Caneroğlu'nun değişimi görenleri şaşırttı.
48 yaşındaki Hale Caneroğlu'nu görenler tanımakta güçlük çekiyor.
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