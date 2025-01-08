Avukatı açıkladı! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'a küfürlü mesajlar attı iddiası

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Hem Türk sinemasının hem de Türk müziğinin unutulmaz isimi Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tayfur'un uzun zamandır küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve aile bireyleri arasında cenaze töreninde büyük bir kavga çıktı.

Cenazede küfürler eden Tuğçe Tayfur'a dair iddialar da gündeme geldi.

Ünlü sanatçının avukatı Hakan Tamgüç, açıklamalar yaparak Tuğçe Tayfur'un mirastan menedilmesine dair konuştu.

ŞARKILARINI OKUMASINI İSTEMEDİ

Konu hakkında Ferdi Tayfur’la hem yazıştıklarını hem de konuştuklarını söyleyen avukat; Tayfur’un kızı hakkında “Şarkılarımı bile okumasın” dediğini, bununla alakalı dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

"KÜFÜRLÜ MESAJLAR VAR"

Avukat Tamgüç, Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe ve eşinin hakaretlerine maruz kaldıklarını da iddia etti. Tamgüç, açıklamasında "Kızının kendisini üzdüğü, bir eloğlunu kendisine küfrettirdiği. Kendisinin de küfrettiğinden dolayı evlatlıktan red kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Sebebi de şu; mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım." dedi.

Sunucu ise bunun üzerine mesajların içeriğine dair sorular sordu. Sunucu, "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" ifadelerini kullandı. Avukat ise "Doğru" cevabını verdi.