Dolar
7.3429
0.0272%
Euro
8.6784
0.0034%
Altın
1949.32
-0.2267%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
460.86
-0.0334%
Bitcoin
86277.83
1.3448%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Ay Yapım'dan Ozan Güven açıklaması

    Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 06:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ay Yapım'dan Ozan Güven açıklaması

    Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti.

    "KARŞILIKLI OLARAK SONLANDIRILDI"

    Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

    “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

    Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."

    Ay Yapım dan Ozan Güven açıklaması #1

    Görüş Bildir