Ayağı kırılan Kim Kardashian alçısını topuklu yaptırdı

Haber Merkezi

4 çocuk annesi 44 yaşındaki ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ayak bileğini kırdı.

Ayağı kırık olsa da etkinlikleri kaçırmak istemeyen Kim Kardashian davetli olduğu her etkinlikte yerini aldı.

bu kez tarz değişikliğine giden ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALÇISI BİLE ÖZEL TASARIM

Kim Kardashian, deri pantolon ve dar beyaz bir üst giyerek şıklığını konuşturdu. Ancak dikkat çeken asıl unsur, kıyafetinden çok kırık bacağına özel olarak tasarlanmış topuklu alçı oldu.

Ünlü ismin bu özel alçılı kıyafet seçimine yorum yağdı.