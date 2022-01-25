Akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Ayberk Pekcan, son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.

Akciğer kanseri nedeniyle memleketi Mersin'de tedavi gören oyuncu Ayberk Pekcan, dün hayatını kayetmişti.

51 yaşındaki Pekcan için bugün Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Törene, Pekcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı. Pekcan'ın yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Pekcan'ın naaşı, cenaze namazının ardından alkışlarla defin için Tarsus Şehir Mezarlığı'na uğurlandı.

HASTALIĞINI EKİM AYINDA ÖĞRENDİ

Pekcan, 22 Ekim 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akciğer kanserine yakalandığını duyurarak, "Sevgili dostlar, 10 gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda, yakındaki arkadaşlarım da öyle. Sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dileklerinizi ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullanmıştı.

Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

