Aybike Çelik, Can Tunaboylu'nun annesine seslendi Can Tunaboylu’dan şiddet gördüğünü iddia eden Aybike Çelik, "Benim oğlum yapmaz" diyen eski sevgilisinin annesine cevap verdi.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu’nun şarkıcı Aybike Çelik’e şiddet uyguladığı iddialarından sonra oyuncu anne Ayşe Tunaboylu, oğlunun iftiraya uğradığını söylemişti.

Can Tunaboylu’nun annesi Ayşe Tunaboylu, oğlunun da darp raporu olduğunu söyledi:

"Tabii ki kadın olarak çok üzgünüm. Can’ın da elinde darp belgeleri var. Kadın, oğlumun üzerine panter gibi atlıyor. Klinik vaka bir kadın. Kadına şiddete karşıyım, benim oğlum da... Zaten kız, grubu dağıtmakla tehdit etmiş.

"Çok kötü bir ruh"

Çok kötü bir ruh. Ben evladıma sonsuz güveniyorum. Zaten olay yargıda olduğu için susuyor. Bu ülkeye 60 yılımı verdim. Sanatçı olarak onurumla yaşadım. Haksızlığa uğrama duygusu beni gerçekten çok üzüyor. O kadar büyük haksızlık var ki bu olayda, öfkem çok yüklü. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor"

Aybike Çelik, Ayşe Tunaboylu ile gittikleri konser videosunu paylaşarak sitem etti.

"Hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra Can Tunaboylu’nun bana valiz indirmesini istedim. Çok sevdiğim bir sanatçı olan ve tanıştığım Ayşe Hanım maalesef bana sorma nezaketinde bulunmadı.

O sırada benim de ikamet ettiğim eve gidersem polis çağıracağını söyledi. Ben de karakola gittim ve yasal süreci başlattım. Sanatçılığının önüne geçmiş bir ‘benim oğlum’ yapmazcılık var. Teşekkür ediyorum kendisine kültürlü bir sanatçının da duyarlı olamayabildiğini gösterdiği için.”