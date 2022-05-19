Aybüke Pusat deniz sezonunu açtı

Havalar ısınınca soluğu Tunus'ta alan Aybüke Pusat, plajdan fotoğraflar paylaştı.

2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen ve uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aybüke Pusat, yaz sezonunu açtı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Ousat, renkli paylaşımlarına yenilerini ekledi. Tatil sezonunu Tunus'ta açan Pusat, denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı.

Bikinisiyle pozlar verdi

Mavi desenli bikinisi ve şapkasıyla objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun kalp ve nazar boncuğu emojileriyle paylaştığı plaj fotoğrafları 145 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.