Petrol
79.52
2.16%
Euro
19.935
0.22%
Dolar
18.7649
0.12%
Altın
1.115
-0.25%
Borsa
5390
0.00%
Bitcoin
318.988
-0.16%
BTXN Coin
7.22
-3.08%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor

    2014 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen oyuncu Aybüke Pusat, erkeklerin kadınlardan daha çok dedikodu yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 13:16
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 14:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor

    Sıfırıncı Gün dizisi oyuncuları arasında yer alan ve Nisan karakterini oynayan Aybüke Pusat, bir derginin Ocak ayı sayısı için kamera karşısına geçti.

    Derin bacak dekolteli pozlar veren ünlü oyuncu, erkekler hakkında düşüncelerini dile getirdi.

    27 yaşındaki oyuncu Aybüke Pusat, yoğunluğundan dolayı WhatsApp gruplarına girmediğini, girince de çok şaşırdığını söyledi.

    "Erkekler dedikoducu"

    Kadınlardan çok erkeklerin dedikodu yaptığını söyleyen Aybüke Pusat, sözlerine şöyle devam etti:

    "Tamam tüm erkekler değil belki ama genel olarak hepsi çok dedikoducu."

    Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor #1

    Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor #2


    Borcu olanlar dikkat! SGK ve vergi borcu affı mı geliyor?
    Yaşam

    Borcu olanlar dikkat! SGK ve vergi borcu affı mı geliyor?

    'Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir'
    Gündem

    'Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile ortak devriye olabilir'

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir