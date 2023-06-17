Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ın kucağına atladı Uzun süredir birlikte anılan ancak aşk iddialarını yalanlayan ikilinin samimi pozları gündeme düştü. İkilinin ilişkisinin resmileştiği iddia ediliyor.

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Magazin gündeminde her geçen gün bir yeni aşk daha ortaya çıkıyor.

Oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, yıllarca aşk yaşadıklarını inkar etti.

2019’da Her Yerde Sen dizisinin başrolünü paylaşan ikili, uzun süredir birlikte anılıyor.

Rol aldıkları dizi sona ererken, ikilinin havaalanında birlikte görüntülenmesi de aşk dedikodularını sağlamlaştırdı.

Çoğu kez “sadece arkadaşız” cümlelerini aktaran ikili bu kez samimi poz ile gündeme geldi.

Kucağına atladı

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın görüntüleri gündemde bomba etkisi yarattı.

Furkan Andıç’ın kucağına atladığı görülen Aybüke Pusat, öpücüklere boğdu.

İkilinin bu anları sosyal medyada giderek yayılırken, ilişki belgelendi.