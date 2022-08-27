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    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi

    Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, önceki gün hayranlarının objektiflerine takıldı. İkilinin sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 11:31
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    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi

    2019'da 'Her Yerde Sen' dizisinde rol gereği aşk yaşayan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

    Adı sık sık aşk iddialarına karışan ikili, önceki gün sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.

    Birbirlerine sıkıca sarıldılar

    Araçlarına binmeden birbirlerine sıkıca sarılan ikilinin daha sonra yola çıktığı görüldü.

    Hayranlarının birbirlerine çok yakıştığı Andıç ve Pusat'ın samimi hali, sosyal medyada hızla yayıldı.

    Andıç ile Pusat, daha önce de havalimanında hayranlarının objektiflerine takılmıştı.

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi VİDEO

    Dilan Çiçek, anında sildi

    Pusat, daha önce aşk söylentileri hakkında, “Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum.” demişti.

    Dilan Çiçek Deniz, aynı dizide rol alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yakınlaşmasına sinirlenmiş, oyuncu, yakın arkadaşını sosyal medya hesabından silmişti.

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi #1

    Biri ikinci diğeri dördüncü oldu

    Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti.

    Güzellik yarışmasının birincisi ise şu sıralar ikinci çocuğuna hamile olan Amine Gülşe olmuştu.

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi #2

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi #3

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi #4

    Aybüke Pusat ile Furkan Andıç birlikte görüntülendi #5


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