Aybüke Pusat imaj değiştirdi Yeni dizisi için imaj tazeleyen Aybüke Pusat'ın son haline beğeni ve yorum yağdı.

ensonhaber.com

Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Tanıtımı yayınlanan dizinin fragmanına Deniz Baysal Yurtçu'nun vedasının ardından başrol olarak getirilen Aybüke Pusat damga vurdu.

Aybüke Pusat dizide Dışişlerinde özel bir birimin yöneticisi ve Uzay'la (Serdar Yeğin) da yakın temas halinde olan Neslihan'a hayat verecek.

İmaj tazeledi

Başta dizinin yeni kadın oyuncusunun adı Canan olarak belirlenmiş, daha sonra ise rolün adı Neslihan olarak değiştirilmişti. Ünlü oyuncu Teşkilat dizisi için imaj tazeledi. Uzun yıllardır koyu olarak kullandığı saçlarını kızıla boyatan Aybüke Pusat'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.