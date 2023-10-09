Aybüke Pusat: Sahte hesaplarım var Rol aldığı dizilerde oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, birkaç tane sahte hesabının olduğunu açıkladı.

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"Her Yerde Sen", "Söz", "Şahin Tepesi" gibi sevilen yapımlarda rol alan Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerini anlatan Aybüke Pusat sorulara samimiyetle yanıt verdi.

Pusat'tan sosyal medya itirafı geldi. Oyuncu birkaç tane sahte hesabı olduğunu söyledi:

"Tam bir stalk kraliçesiyim."

"Tam bir stalk kraliçesiyim. Arkadaşlarım bile merak ettikleri hesapları bana yollar. Bir saat içinde çocuğun ne iş yaptığını, nerede okuduğunu, nasıl biri olduğunu, ne yiyip içtiğini öğrenirim"

Aybüke Pusat, "En çok hangi konuda övgü almak hoşuna gider?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Takdir edilince çok mutlu oluyorum"

"Üstüne aşırı derecede bir çaba harcıyorum bunun için ve tüm çabam biri tarafından görülüp, takdir edilince de çok mutlu oluyorum. Çünkü çok kötü bir hayat yaşıyoruz yani bence negatif bir hayat yaşıyoruz.