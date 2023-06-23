Aybüke Pusat, transparan tarzıyla büyüledi Ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ın Instagram hesabından paylaştığı transparan pozlarına beğeni yağdı.

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En son Sıfırıncı Gün dizisi rol alan Aybüke Pusat, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç ile sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Aybüke Pusat sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Transparan Aybüke

Transparan bir elbise giyen Pusat pozlarıyla büyüledi. Güzel oyuncuya takipçilerinden yorum yağdı.

25 Şubat 1995 doğumlu olan Aybüke Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuğu adım attı.