Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan aşk pozu geldi Uzun süredir birlikte olan fakat bir arada hiç fotoğraf paylaşmayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç sonunda aşklarını ilan etti.

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İki ünlü oyuncu Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, uzun zamandır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geliyordu. İkiliden şimdiye kadar konu ile ilgili hiçbir açıklama gelmemişti.

Gül koydu

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen ikili, önce tek fotoğraflarını ardından da ilk kez bir arada bir fotoğraflarını paylaştı. Birbirlerine sarılır halde poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Furkan Andıç ise Aybüke Pusat'ın paylaşımını Instagram hikayesine gül koyarak paylaştı.

Kucağına atlamıştı

Her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen ünlü çift, 2019 yılında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde birlikte rol almıştı. Uzun süredir aşk yaşayan ancak birlikte görüntü vermekten kaçınan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç çifti daha önce de bir düğünde görüntülenmiş ve gecede eğlenen Pusat bir ara Andıç'ın kucağına atlayarak öpücüklere boğmuştu.