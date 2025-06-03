Aybüke Pusat ve Furkan Andıç tatile çıktı! Ünlü çiftin yeni karesi gündem oldu

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"Boykot" paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç ile tatile çıktı.

SAÇLAR KESİLDİ

Paylaşılan fotoğrafta Pusat ve Andıç'ın neşeli halleri dikkat çekti. Ayrıca Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü. İkili beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.

AYNI DİZİDE YER ALMIŞLARDI

2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.