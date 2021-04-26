Aybüke Pusat'ın yeni dizisi

Uzun süredir projelerden uzak kalan Aybüke Pusat, Kusursuz adlı diziyle ekranlara dönüyor.

Medcezir dizisi ile tanınan ve Söz dizisinde oynadığı Bahar karakteri ile de kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat, ‘Kusursuz' dizisiyle ekranlarda olacak.

DİJİTALDE OLACAK

Dijitalde yayınlanacak olan ve yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Dizinin cast çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Aybüke Pusat, son dönemde ise Engin Öztürk ile kamera karşısına geçtiği ve Netflix’te yayınlanan 50 m2 isimli diziyle de gündeme geldi.