Aybüke Pusat'tan mini elbiseli pozlar! "Ada sahillerinde bekliyorum" Şu sıralar yer almaya başladığı Teşkilat dizisiyle adından söz ettiren Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni topladı.

ensonhaber.com

Teşkilat dizisine dahil olan ve tarzını değiştiren Aybüke Pusat, arkadaşlarıyla bir yemekte buluştu.

Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pusat, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.

"Ada sahillerinde bekliyorum"

Sosyal medya hesabından kaydırmalı post atan Aybüke Pusat, "Ada sahillerinde bekliyorum" notunu düştü.

Pusat'ın bu karelerine yorum yapan hayranları, kendisini Teşkilat'ta izlemek için sabırsızlandığını söyledi.