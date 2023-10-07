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Teşkilat dizisine dahil olan ve tarzını değiştiren Aybüke Pusat, arkadaşlarıyla bir yemekte buluştu.
Eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pusat, güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı.
"Ada sahillerinde bekliyorum"
Sosyal medya hesabından kaydırmalı post atan Aybüke Pusat, "Ada sahillerinde bekliyorum" notunu düştü.
Pusat'ın bu karelerine yorum yapan hayranları, kendisini Teşkilat'ta izlemek için sabırsızlandığını söyledi.
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