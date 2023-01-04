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Aybüke Pusat'tan yeni pozlar

Aybüke Pusat'tan yeni pozlar

Güzelliğiyle ve sempatik tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakan 27 yaşındaki Aybüke Pusat, reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti.