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    Aybüke Pusat'tan yeni pozlar

    Güzelliğiyle ve sempatik tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakan 27 yaşındaki Aybüke Pusat, reklam yüzü olduğu marka için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:24
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:06
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    Aybüke Pusat'tan yeni pozlar

    Sıfırıncı Gün dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

    Bir markanın yüzü olan Pusat, en son mavi kazağıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Yorum yağdı

    Altına hiçbir şey giymeyen oyuncu, güzel fiziğiyle beğeni topladı. Pusat'ın fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Aybüke Pusat tan yeni pozlar #1

    Aybüke Pusat tan yeni pozlar #2


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