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    Ayça Ayşin Turan ağladı

    Ayça Ayşin Turan babasıyla ilgili sorulan soruya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 07:24
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 07:25
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    Ayça Ayşin Turan ağladı

    Son olarak Ada Masalı dizisiyle ekranda olan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu.

    Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı.

    "Çocukluğum bitti"

    "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı: "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."

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