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Haber Merkezi

Birçok projede yer alan ancak Karagül dizisiyle ünlenen oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak.

Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

BAŞÖRTÜLÜ HALİ ÇOK BEĞENİLDİ

Ünlü oyuncu, son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Cami'ni gezdi. Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin başörtülü hali çok beğenildi.

Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.