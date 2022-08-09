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    Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkında kriz

    Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz ilişkisinde kriz çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:16
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    Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkında kriz

    İki ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladığı iddia edildi.

    Kıskandı

    Sevgilisinin, Ekin Koç ile rol aldığı dizisinin setine giden Navruz'un, senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söyleniyor.

    Sete gelmesini yasakladı

    Set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olduğunu gören Ayça Ayşin Turan'ın ise sevgilisi Alp Navruz'a sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğu konuşuluyor.

    Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz aşkında kriz #1


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