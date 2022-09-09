Ayça Ayşin Turan ile Melis Sezen pişti oldu

Ayça Ayşin Turan ile Melis Sezen pişti oldu

Ayça Ayşin Turan ve Melis Sezen, aynı markanın aynı elbisesini giydi.

İki ünlü güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ve Melis Sezen'in elbiseleri pişti oldu.

Dizisi final yapar yapmaz tatile çıkan oyuncu Melis Sezen, ünlü bir markanın bu elbisesini geçen mayısta Bali tatili sırasında giymişti. O günden bu yana 156 bin 685 beğeni aldı.

Meslektaşı Ayça Ayşin Turan ise aynı kıyafetle verdiği pozu, Instagram hesabında daha önceki gün paylaştı ve sadece ilk 6 saatte 175 bin 869 beğeniye ulaştı.

Kıyaslama yapıldı

Sosyal medyada ikilinin pozları yan yana konularak kıyaslama yapıldı. Hangisine daha çok yakışmış soruları soruldu.