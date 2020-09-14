Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli kaç yaşında? Arıza'nın Halide Gürkan'ı Ayça Ayşin Turan'ın hayatı...

Show TV ekranlarının yeni dizisi Arıza'nın Halide Gürkan karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan kimdir merak konusu oldu. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan'ın dizileri...

Ekranlara 'Arıza' dizisi ile gelen Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'da, Leyla karakterini canlandıran Ayça Ayşin Turan, Arıza dizisinin ilk bölümü ile kim olduğunu merak ettirdi.

AYÇA AYŞİN TURAN'IN HAYATI

Ayça Ayşin Turan kimdir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...Ayça Ayşin Turan, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Dinle Sevgili dizisi ile yaşayan Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilenler haberimizde… Ayça Ayşin Turan nereli ve kaç yaşında?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumludur. Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu’dur. İstanbul Üniversitesi Radyo sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk eğitimini Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrosunda alan Ayça Ayşin Turan ayrıca Sinop Belediye Konservatuarı'nda da eğitim görmüştür.

2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili dizisiyle televizyon dünyasına adım atan oyuncunun asıl çıkışı Karagül dizisinde canlandırdığı “Ada” rolüyle olmuştur.

Geçtiğimiz yıllarda Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Leyla karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, 1.67 metre boyunda, 47 kilo ve Akrep burcudur.

Ayça Ayşin Turan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Leyla) (TV Dizisi)

2017 – Meryem (Meryem Akça) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Burcu) (TV Dizisi)

2015 – Sevimli Tehlikei (Zeliş) (Sinema Filmi)

2014 –Karagül (Ada) (TV Dizisi)

2011 –Dinle Sevgili (Gülfem) (TV Dizisi)

ARIZA DİZİSİ OYUNCUSU AYÇA AYŞİN TURAN

Ekranların yeni dizisi Arıza'da Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan güzelliği ile kendine hayran bırakıyor.

Oyunculuğu ile de göz dolduran Turan'ın özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli? sorularının yanısıra güzel oyuncunun makyajsız hali görenleri şaşırttı.