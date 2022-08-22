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    Ayça Ayşin Turan, makyajsız

    Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan'ın doğal pozuna beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 14:23
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    Ayça Ayşin Turan, makyajsız

    Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Ayça Ayşin Turan ve kendisi gibi oyuncu aşkı Alp Navruz'dan yeni paylaşım geldi.

    Boş günlerini evlerinde miskinlik yaparak geçiren ünlü çift, 'Mabel' isimli kedilerini de yanlarına alıp böyle poz verdi.

    Makyajsız güzel

    Alp Navruz'un Instagram hesabından paylaştığı karede güzel oyuncunun makyajsız hali dikkat çekti.

    Turan'ın doğal güzelliği takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Ayça Ayşin Turan, makyajsız #1

    Ayça Ayşin Turan, makyajsız #2


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