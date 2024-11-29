Ayça Ayşin Turan: Moda sektörüne yön veren bir ekiple çalıştım

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Ayça Ayşin Turan, yaptığı son anlaşmayla magazinin gündeminde.

10 milyon liralık anlaşmayla giyim firmasının marka yüzü olan Ayça Ayşin Turan, çalıştığı ekipten de oldukça memnun.

"MODAYA YÖN VEREN BİR EKİPLE ÇALIŞTIM"

Markanın Ankara'daki merkezini ziyaret eden güzel oyuncu Turan, “Paulmark ile çıktığımız bu yolculuk, bana sadece bir marka değil, aynı zamanda Türkiye’nin moda sektörüne yön veren bir ekiple çalışma fırsatı sundu. Bu sinerjiyle çok daha büyük projelere imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

MARKA YÜZÜNE TEŞEKKÜR

Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kayatürk ise Ayça Ayşin Turan’a markaya kattığı enerji ve vizyon için teşekkür etti.

Kayatürk, “Paulmark olarak, Ayça Ayşin Turan ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamızın moda dünyasındaki öncü konumunu pekiştiriyor. Gelecek projelerimizde de bu güçlü ortaklıkla ilerleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Marka, Ayça Ayşin Turan ile gerçekleştirdiği bu stratejik ortaklıkla, hem moda dünyasında hem de sektördeki liderlik pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.