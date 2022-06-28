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    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde

    Alp Navruz'la aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 13:13
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    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde

    Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz  ile Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları aşka dönmüştü.

    İlk zamanlar ilişkilerini reddeden ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

    Denizde romantik anlar

    Genç aşıklar Bodrum'da görüntülendi. Önce birbirlerine güneş yağı sürüp güneşlenen ünlü çift, daha sonra denizde romantik anlar yaşayıp birbirlerini öpücüklere boğdu

    Ayça Ayşin Turan, bir ara sevgilisi Alp Navruz’un sırtına doğru çıkarak yüzdü. Ayça Ayşin Turan’dan önce denizden çıkan Alp Navruz sevgilisini yüzerken izledi. Bol bol denizde kalan ve yüzen Ayça Ayşin Turan, güzelliği ve fit vücudu ile herkesi kendine hayran bıraktı.

    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde #1

    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde #2

    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde #3

    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz tatilde #4


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