Ayça Ayşin Turan'ın değişimi gündem oldu
ensonhaber.com

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde olduğu Kader Bağları dizisi sete çıktı.

Turan, partneri ile çekimden ilk karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Çok özlemiştim setleri"

Dizinin başrol oyuncularından Kader Bağları setiyle ilgili “Her şey çok güzel, setimiz çok keyifli. Bir süredir ara vermiştim, çok özlemiştim setleri. Mükemmel bir ekip var, daha ilk günden tüm ekibin enerjisi çok uyuştu. İnşallah seyirci de sevecek güzel bir hikaye izleteceğiz” dedi.

Güzel oyuncunun açıklamalarından ziyade yüzündeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

Ayça Ayşin Turan'ın değişimi gündem oldu

Karşılaştırma yapıldı

Kader Bağları dizisinin setinden paylaşım yapan Turan'ın estetik yaptırdığı iddia edildi. Takipçiler, çene dolgusu ve elmacık kemiği botoksu yaptırdığı iddia edilen oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştırma yapmayı ihmal etmedi.