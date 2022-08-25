Ayça Bingöl imaj değiştirdi

Şimdilerde başrol oyuncusu olarak bir proje ile geri dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu Ayça Bingöl, şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor.

"Sarışınım"

Oyuncu Ayça Bingöl, son halini sosyal medyada paylaştı. Bingöl, yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum." dedi.

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.