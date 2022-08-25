Petrol
101.86
0.63%
Euro
18.1727
0.45%
Dolar
18.1656
0.13%
Altın
1.029
0.73%
Borsa
3084
0.78%
Bitcoin
396.980
1.91%
BTXN Coin
4.91
-1.99%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Ayça Bingöl imaj değiştirdi

    Şimdilerde başrol oyuncusu olarak bir proje ile geri dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayça Bingöl imaj değiştirdi

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle hafızalara kazanan usta oyuncu Ayça Bingöl, şimdilerde yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor.

    "Sarışınım"

    Oyuncu Ayça Bingöl, son halini sosyal medyada paylaştı. Bingöl, yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum." dedi.

    Ayça Bingöl imaj değiştirdi #1

    Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

    Ayça Bingöl imaj değiştirdi #2

    Ayça Bingöl imaj değiştirdi #3


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ile Türkiye'nin enflasyon etkileri farklı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa ile Türkiye'nin enflasyon etkileri farklı

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta
    Dünya

    Dünyada bir ilk: 3 virüsü vücudunda taşıyan İtalyan hasta

    Görüş Bildir